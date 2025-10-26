إعلان

بالصور- السيطرة على حريق محدود بمسرح الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

12:49 م 26/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (3)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (4)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (5)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (2)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (8)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (9)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (10)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (6)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (11)
  • عرض 11 صورة
    حريق محدود بمسرح الإسكندرية (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب، اليوم الأحد، داخل مسرح الإسكندرية بشارع السلطان حسين بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون إصابات.

تلقى قسم شرطة العطارين إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمخلفات داخل مسرح الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة نشوب الحريق في بعض المخلفات داخل المسرح نتيجة حدوث ماس ماس كهربائي، وذلك دون خسائر أو إصابات.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين.

أوضحت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط بالإسكندرية، أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن الموقع احترازيا لحين إنتهاء أعمال التبريد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق مسرح الإسكندرية قوات الحماية المدنية الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي