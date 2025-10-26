بالصور- السيطرة على حريق محدود بمسرح الإسكندرية

القدر أسرع من الحلم.. "طبيب الغلابة" في المنيا يرحل قبل افتتاح مركزه الجديد

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب، اليوم الأحد، داخل مسرح الإسكندرية بشارع السلطان حسين بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون إصابات.

تلقى قسم شرطة العطارين إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بمخلفات داخل مسرح الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة نشوب الحريق في بعض المخلفات داخل المسرح نتيجة حدوث ماس ماس كهربائي، وذلك دون خسائر أو إصابات.

جرى السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين.

أوضحت المهندسة إيمان أحمد عباس، رئيس حي وسط بالإسكندرية، أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن الموقع احترازيا لحين إنتهاء أعمال التبريد.