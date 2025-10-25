بالصور- إصابة سيدة باختناق في اندلاع حريق بشقة سكنية بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيبت سيدة باختناق إثر اندلاع حريق، اليوم السبت، داخل شقة سكنية بمنطقة السادات في حي غرب مدينة أسيوط، ما أسفر عن احتراق كامل لمحتويات الشقة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، برفقة سيارات الإسعاف وضباط القسم، إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن الحريق اندلع في شقة تعود ملكيتها للمواطنة "كاملة ع. أ" البالغة من العمر 61 عامًا.

وأدى الحريق إلى إصابة "سمر م. ع"، 32 عامًا، بحالة اختناق، وتم نقلها إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، فيما أتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.