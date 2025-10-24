بدءاً من الثلاثاء.. رحلة طيران أسبوعية بين القاهرة وأسيوط ( صور)

المنيا- جمال محمد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، كشوف أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة المنيا، والذين يتنافسون داخل 6 دوائر على 15 مقعداً بالنظام الفردي.

وبحسب الكشوفات النهائية التي جرى إعلانها فإن 153 مرشحاً سيخوضون الانتخابات المقبلة.

وشهدت الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا ترشح نحو 37 مرشحاً يتنافسون على ثلاثة مقاعد.

بينما تضم الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط نحو 14 مرشحاً عن مركزي سمالوط ومطاي، ويتنافسون على مقعدين.

وتضم الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغة نحو 25 مرشحاً عن مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد.

كما تضم الدائرة الرابعة مركز وبندر أبو قرقاص 30 مرشحاً يتنافسون على مقعدين.

أما الدائرة الخامسة فمقرها مركز وبندر ملوي، فتضم 36 مرشحاً يتنافسون على ثلاثة مقاعد.

وتضم الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس 11 مرشحاً يتنافسون على مقعد وحيد.