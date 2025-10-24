إعلان

"رياضة الشرقية" تبدأ اختبارات اللغات ضمن البرنامج القومي لتنمية المهارات (صور)

كتب : ياسمين عزت

02:04 م 24/10/2025
    المهندس حازم الأشموني
    رياضة الشرقية تبدأ اختبارات اللغات ضمن البرنامج القومي لتنمية المهارات (2)

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على الدور الفعّال الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة في تنمية مهارات الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في تعزيز الصحة النفسية والجسدية وتطوير قدراتهم الشخصية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بدأت تنفيذ اختبارات تحديد المستوى في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية، ضمن فعاليات البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغات الذي تنفذه الوزارة على مستوى الجمهورية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن البرنامج يستهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال دراسة اللغات الأكثر طلبًا، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية"، موضحًا أن التنفيذ يتم بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اللغات المتخصصة في الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، التركية، والصينية.

وأضاف "عبد العظيم" أن الوزارة تتحمل 50% من تكلفة التدريب دعمًا للشباب وتشجيعًا لهم على تطوير مهاراتهم اللغوية، مما يعزز فرصهم المستقبلية في التعليم والعمل.

وأشار "عبد العظيم" إلى أنه سيتم التواصل مع المقبولين فور إعلان النتائج لتحديد مواعيد التنفيذ وسداد الرسوم المقررة، لافتًا إلى أن الإقبال الكبير من الشباب يعكس وعيهم بأهمية تعلم اللغات ودورها في فتح آفاق جديدة للمستقبل.

محافظ الشرقية حازم الأشموني محمود عبدالعظيم وزارة الشباب والرياضة

