محافظ أسيوط يطلق مبادرة إنسانية في أول أيام العام الجديد -صور

استهل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، العام الميلادي الجديد بفعالية إنسانية، سلّم خلالها عددًا من الكراسي المتحركة والسماعات الطبية للأطفال من ذوي الهمم، إلى جانب بطاطين للعمالة غير المنتظمة، ضمن مبادرة "دفا" بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، في إطار جهود الدولة لرعاية الفئات الأولى بالرعاية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

أقيمت الفعالية بديوان عام المحافظة بحضور خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأسامة سحيم رئيس مركز القوصية، وعدد من قيادات العمل المجتمعي وممثلي المؤسسات الخيرية.

وخلال اللقاء، سلّم المحافظ 3 كراسي متحركة، و3 كراسي مخصصة لمرضى الشلل الدماغي، و4 سماعات طبية، إضافة إلى 10 بطاطين للعمالة غير المنتظمة، مقدمة من إحدى المؤسسات الخيرية، وسط أجواء إنسانية سادتها مشاعر الفرح بين المستفيدين.

وأكد اللواء أبو النصر اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، مشددًا على أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع استمرار المحافظة في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لخدمة المواطنين.

وأعرب المحافظ عن تقديره لدور الجمعيات الأهلية في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنفذها إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون مع المديرية والجمعيات الأهلية، تحت رعاية محافظ أسيوط، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم.