ضبط طن ونصف معسل مجهول المصدر في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مكبرة على عدد من المحال التجارية بمنطقة شرق النيل، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من المعسل مجهول المصدر.

وأشرف على الحملة محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، حيث تبين وجود مخزن كبير يحتوي على كميات كبيرة من المعسل، بعضها مجهول المصدر والبعض الآخر تظهر عليه علامات التلف.

وجرى التحفظ على كمية تُقدر بنحو طن ونصف من أنواع المعسل المختلفة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.