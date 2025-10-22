قررت نيابة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس والد المتهم الرئيسي في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية الاشتباه في تورطه ومساعدته لنجله في إخفاء معالم الجريمة.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول دور الأب في الواقعة، بعد أن كشفت اعترافات المتهم أن والده كان على علم بالجريمة عقب ارتكابها، وأرشده إلى طريقة التخلص من الجثمان وإخفاء آثاره.

كما أمرت النيابة باستمرار حبس المتهم الرئيسي احتياطيًا على ذمة القضية، لحين ورود نتائج تقرير الطب الشرعي وتحليل الـDNA، الذي من المنتظر أن يحسم ما إذا كان هناك شركاء آخرون على مسرح الجريمة.

وتواصل جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال عدد من الشهود وأفراد الأسرة، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا، بعد أن أقدم المتهم على قتل صديقه وتقطيع جثمانه باستخدام منشار كهربائي داخل منزله

وتعود تفاصيل الجريمة إلى المحضر رقم 3625 لسنة 2025 إداري مركز الإسماعيلية، حيث استدرج المتهم زميله إلى شقته بمنطقة المحطة الجديدة، قبل أن يقتله ويقطع جثمانه داخل الشقة في واقعة مروعة هزّت الشارع الإسماعيلاوي.

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات تكميلية من أجهزة المباحث للتأكد من وجود شركاء محتملين في الجريمة، مع فحص دور والد المتهم وأشقائه لمعرفة مدى صلتهم بالواقعة، خاصة بعد أن تبيّن علم بعضهم بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

وتتحفظ الأجهزة الأمنية حاليًا على والد المتهم لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل النيابة العامة جهودها المكثفة لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد الدوافع الحقيقية وراء ارتكابها، في واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية مؤخرًا.

