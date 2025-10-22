سرقة من مصلى السيدات.. لص مكتب بريد الإسكندرية يمثل جريمته

قررت نيابة الرمل ثان في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، حبس المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد بعزبة سكينة من خلال هدم جزء من جدار المسجد الملاصق له 4 أيام على ذمة التحقيق.

واصطحبت النيابة المتهم، اليوم، إلى مكتب البريد، وقام بتمثيل جريمته وكيفية ارتكابها بدءًا من اختبائه بمصلى السيدات بالمسجد عقب خروج المصلين وحفر الجدار والدلوف لمكتب البريد.

وتحفظت النيابة العامة على الأدوات التي استخدمها المتهم لتنفيذ جريمته، بعد أن تركها في موقع الحادث قبل هروبه، ثم غادر الإسكندرية عائدًا إلى محل إقامته بمحافظة قنا.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الرمل ثان من مدير أحد مكاتب البريد بأنه حال توجهه للمكتب محل عمله اكتشف وجود فتحة بحائط مشترك بين المكتب ومسجد ملاصق له، وعدم وجود مسروقات.

وتوصلت جهود رجال المباحث في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بقنا، حال تواجده بمحل إقامته.

وبمواجهة المتهم، اعترف في التحقيقات أنه يتردد على شقيقته بالإسكندرية بشكل دوري، وبتاريخ 18 أكتوبر الجاري اختمرت في ذهنه سرقة مكتب البريد محل الواقعة بأسلوب "النقب".

وأضاف أنه دلف إلى المسجد الملاصق لمكتب البريد، والانتظار حتى انصراف المصلين، وقام بالحفر باستخدام "مطرقة، أزميل" وإحداث فتحة بالحائط المشار إليه والدلوف للمكتب، إلا أنه لم يتمكن من السرقة لتشغيل صافرة الإنذار ذاتياً، ولاذ بالهرب تاركاً الأدوات المستخدمة في الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كانت مديرية أوقاف الإسكندرية، قررت تشكيل لجنة تفتيش عاجلة للتحقيق في مكونة من 3 أعضاء بإدارات الهندسة والمخازن والجرد، للكشف عن سلامة العهدة داخل المسجد، ورصدت التلفيات الموجودة في الجدار الفاصل بين المكتب ومصلى السيدات بالمسجد.

وأكدت المديرية أن اللجنة باشرت عملها للوقوف على ما إذا كان هناك تقصير من العمال المسئولين عن المسجد، وتحديد ما إذا كان جميع العمال متواجدين وقت الحادث من عدمه.