محافظ الإسماعيلية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير

كتب : أميرة يوسف

06:14 م 21/10/2025

محافظ الإسماعيلية اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، المخطط التفصيلي لمدينة أبوصوير، بحضور المهندس ماجد بسيوني، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وقال المحافظ إن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان دقة كافة استعمالات الأراضي التي أُقرت مسبقًا في المخطط الاستراتيجي للمدينة، بالإضافة إلى منع ظهور أي استعمالات عشوائية وضبط خطوط التنظيم.

يُذكر أن المخطط، الذي يتضمن تفاصيل التنمية العمرانية واستخدامات الأراضي، تم إعداده بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

محافظ الإسماعيلية أكرم محمد جلال ماجد بسيوني مدينة أبوصوير

