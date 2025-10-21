الشمس تتعامد غدًا على وجه رمسيس الثاني فى أبو سمبل

تتجه الأنظار غدا الأربعاء، الى معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل جنوب أسوان، لمشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة ظاهرة تعامد أشعة الشمس علي وجه رمسيس الثاني، في معبده الكبير بمدينة أبوسمبل، في ظاهرة فلكية نادرة تحدث مرتين سنويا، في يومي 22 أكتوبر و22 فبراير.

وقال فهمى الأمين مدير عام آثار أسوان والنوبة، إن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، تعد من المعجزات الفلكية التي يبلغ عمرها 33 قرنًا من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي وصل إليه القدماء المصريون في علوم الفلك والنحت والهندسة.