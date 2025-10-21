إعلان

بالصور- سقوط أجزاء من سور نادي السلاح على سيارتين وموتوسيكل بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

01:49 م 21/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تلفيات بسيارات انهار عليه سور بالإسكندرية (3)
  • عرض 4 صورة
    تلفيات بسيارات انهار عليه سور بالإسكندرية (4)
  • عرض 4 صورة
    تلفيات بسيارات انهار عليه سور بالإسكندرية (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب سقوط أجزاء من سور مبنى نادي السلاح في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تلفيات وأضرار بسيارتين ملاكي وموتوسيكل، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط أجزاء من سور مبنى نادي السلاح بجوار الترام بمنطقة الشاطبي، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة سقوط جزء من سور النادي على سيارتين ملاكي وموتوسيكل تصادف وقوفهم بجواره لحظة سقوطه، ما أسفر عن تلفيات وأضرار بها دون أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط أجزاء سور نادي السلاح سيارتين وموتوسيكل الإسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

انخفاض مفاجئ.. الذهب يعكس اتجاهه والجرام يهبط 105 جنيهات دفعة واحدة
استطلاع رويترز يرجح تراجع الجنيه وقفزة بمعدل نمو اقتصاد مصر
ما قصة اقتراح إسرائيل الغريب "حرق جثة يحيى السنوار"؟
النجوم لن يكونوا الأبطال.. ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير -خاص