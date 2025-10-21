تنظره غدًا.. هيثم الحريري يطعن على قرار استبعاده من الانتخابات أمام الإدارية

بالصورـ وكيل تعليم أسيوط يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة الانضباط وتطبيق

تسبب سقوط أجزاء من سور مبنى نادي السلاح في منطقة الشاطبي بحي وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، في تلفيات وأضرار بسيارتين ملاكي وموتوسيكل، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط أجزاء من سور مبنى نادي السلاح بجوار الترام بمنطقة الشاطبي، وانتقل ضباط القسم إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة سقوط جزء من سور النادي على سيارتين ملاكي وموتوسيكل تصادف وقوفهم بجواره لحظة سقوطه، ما أسفر عن تلفيات وأضرار بها دون أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.