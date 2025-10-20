محامي طفل الإسماعيلية: هذا ما وجدوه في غرفة القاتل

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشف محمد الجبلاوي، محامي أسرة ضحية جريمة "المنشار"، عن مفاجأة جديدة في القضية، مؤكدًا أن المتهم كتب عبارات باللغة الأجنبية مقتبسة من أفلام عنف وقتل على جدران غرفته، وهو ما يعزز فرضية تأثره بالمحتوى العنيف.

جاء ذلك بالتزامن مع قيام المتهم بتمثيل جريمته للمرة الثالثة، اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مسرح الجريمة بمنطقة المحطة الجديدة، للتأكد من كافة ملابسات الواقعة.

وأوضح المحامي أن التحقيقات أظهرت أن المتهم خطط للجريمة، حيث استدرج الضحية إلى منزله على خلفية خلاف سابق بسبب هاتف، وقام بخنقه بحبل ثم وضع كيسًا أسود على رأسه ليتأكد من وفاته، قبل استخدام منشار كهربائي يخص والده لتقطيع الجثمان.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة، حيث أمرت بطلب تحريات تكميلية للبحث عن شركاء محتملين، بينما تتحفظ الأجهزة الأمنية على والد المتهم لاستكمال التحقيق، خاصة بعد أن تبين علم بعض أفراد الأسرة بتفاصيل ما حدث قبل اكتشاف الجريمة.

