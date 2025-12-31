صحة أسيوط تقدم 14 مليون خدمة طبية خلال عام 2025

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 يُعد من أبرز الأعوام في تاريخ القطاع الصحي بالمحافظة، بعدما شهدت نقلة نوعية شاملة في مستوى الخدمات الطبية والبنية التحتية والتجهيزات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء منظومة صحية حديثة ومستدامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن هذه الإنجازات جاءت نتيجة عمل مؤسسي متكامل بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجهود الفرق الطبية والإدارية داخل المحافظة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت تقديم أكثر من 14 مليون و100 ألف خدمة طبية داخل مستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية بأسيوط خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، في مؤشر واضح على التوسع الكبير في إتاحة الخدمة الصحية لكافة فئات المجتمع.

وأضاف أن المستشفيات قدمت نحو 9 ملايين و368 ألف خدمة طبية شملت الطوارئ والعيادات الخارجية والرعايات المركزة والحضانات والأقسام الداخلية، إلى جانب 7876 خدمة تشخيص عن بُعد، وما يقارب 250 ألف خدمة مجانية** من خلال القوافل العلاجية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ أن العام شهد تشغيل عدد من الصروح الطبية العملاقة بعد تطويرها، أبرزها مستشفى منفلوط النموذجي عقب إحلال وتجديد شامل بتكلفة تجاوزت مليار جنيه، ليصبح من أحدث مستشفيات الصعيد، تلاه مستشفى ديروط المركزي بعد تطويره بتكلفة بلغت نحو 722 مليون جنيه، فضلًا عن افتتاح مستشفى أورام ديروط بعد تحويل مبنى الحميات إلى مستشفى تخصصي، لتخفيف معاناة مرضى الأورام من السفر خارج المحافظة.

كما تتواصل أعمال تطوير مستشفيات ساحل سليم وأبنوب والصدر والإيمان العام والبداري المركزي، وإنشاء مبانٍ جديدة للرعايات والإصابات والغسيل الكلوي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت تحولًا كبيرًا في خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء من 20 وحدة صحية ومركز رعاية طفل ودخولها الخدمة بتكلفة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه، موزعة على مراكز أبنوب وساحل سليم والفتح ومنفلوط وديروط وصدفا وأبوتيج، إلى جانب العمل في 5 مراكز لتنمية الأسرة و58 وحدة صحية جديدة وفق أحدث المعايير الطبية.

وأوضح المحافظ تنفيذ 77 قافلة علاجية شاملة خلال العام استفاد منها نحو 95 ألف مواطن، قُدمت خلالها أكثر من 225 ألف خدمة مجانية، إضافة إلى قوافل توعوية متخصصة في صحة المرأة والأم والجنين والأورام وكبار السن، ودعم خطط التأمين الطبي خلال الأعياد والمناسبات.

وأكد أن ملف العلاج على نفقة الدولة شهد طفرة غير مسبوقة، حيث تم الانتهاء من مراجعة وصرف 225 ألف قرار وفاتورة علاجية بتكلفة تجاوزت 475 مليون جنيه، بجانب دعم مرضى الفشل الكلوي وصرف بدل انتقال بقيمة تزيد على 2.4 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى تحديث شامل للأجهزة الطبية، شمل تشغيل أجهزة أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بعدد من المستشفيات، وجهاز رسم الشبكية بمستشفى الرمد، وتطوير وحدات الغسيل الكلوي، وافتتاح عيادات تخصصية نادرة، وإجراء عمليات نوعية لأول مرة داخل المحافظة، فضلًا عن التوسع في خدمات التشخيص عن بُعد التي استفاد منها أكثر من 18 ألف حالة منذ بدء المنظومة.

وفي ختام تصريحاته، أعلن المحافظ تحقيق نتائج غير مسبوقة في ملف القضية السكانية، حيث تراجع عدد المواليد من 115 ألف مولود عام 2023 إلى 107 آلاف و391 مولودًا خلال 2025، مع تجاوز المستهدفات في استخدام وسائل تنظيم الأسرة، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس نجاح الجهود الصحية والتوعوية المتكاملة.