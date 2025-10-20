سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، خلال جولة ميدانية مفاجئة، موقفي "سوهاج الجديدة" و"جامعة سوهاج الجديدة"، لمتابعة انتظام حركة النقل، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، وتوفير وسائل المواصلات الكافية لخدمة المواطنين والطلاب.

وأتى ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عدد من المواطنين والطلاب للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة بالموقفين، ووجه برفع مستوى النظافة داخل المواقف وتسهيل حركة دخول وخروج السيارات، مع ضرورة الالتزام الكامل بخطوط السير المقررة.

وشدد "سراج" على تكثيف حملات المتابعة اليومية لضبط أي مخالفات، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الرسمية وعدم استغلال المواطنين، موجهًا بتوفير لافتات واضحة داخل المواقف توضح خطوط السير والتعريفة لكل خط، فضلاً عن وضع ملصقات التعريفة الجديدة بشكل واضح على السيارات.

وكلف المحافظ إدارة المرور بمنع انتظار السيارات غير المصرح لها بالوقوف في المواقف، وتحرير مخالفات لغير الملتزمين، مع إعادة دراسة زيادة عدد سيارات الأجرة بالمواقف بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن جولاته الميدانية تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير الخدمات لهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات لائقة للمواطنين في بيئة منظمة وآمنة.