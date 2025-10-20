الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الدكتور أحمد عبد الحكيم، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، بتوفير الدعم الكامل للطلاب المصريين والوافدين، وتسهيل كافة الإجراءات الأكاديمية والإدارية الخاصة بهم، بما يضمن لهم تجربة جامعية متميزة.

وشدد نائب رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس التعليم والطلاب، على ضرورة تعزيز التواصل بين إدارات الكليات والطلاب من خلال تفعيل خدمات الإرشاد الأكاديمي والنفسي، وتقديم المساندة في مواجهة التحديات الدراسية أو الاجتماعية، مؤكدًا أن الطالب يظل محور العملية التعليمية وركيزة بناء المستقبل.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى حرص الجامعة على تمكين الطلاب من ذوي الهمم، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تتيح لهم فرص التعلم والمشاركة الكاملة في الحياة الجامعية والأنشطة المختلفة، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في هذا الشأن.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تواصل جهودها في تحديث منظومة التعليم وتطبيق آليات التحول الرقمي في الخدمات الطلابية، لتيسير الحصول على الخدمات الأكاديمية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، بما يعزز تنافسية الجامعة على المستويين المحلي والدولي.

وقدم المجلس التهنئة لكل من: الدكتور كمال صقر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتعيينه وكيل كلية الزراعة – سابا باشا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عصام حجر، بمناسبة صدور قرار رئيس الجامعة بتكليفه قائمًا بتسيير أعمال وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.