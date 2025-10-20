إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بطريق الصالحية بالشرقية

"يا حرقة قلبي عليك يا أحمد".. آخر كلمات كابتن أمين قبل اللحاق بابنه في

شهد طريق الصالحية بمحافظة الشرقية حادث تصادم ميكروباص، أسفر عن إصابة 11 مواطنًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة المواطنين نتيجة تصادم الميكروباص، حيث تم تقديم الخدمات الطبية الطارئة لهم في المستشفى.

جرى تحرير المحضر القانوني بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.