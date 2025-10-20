إعلان

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم ميكروباص بطريق الصالحية بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:03 ص 20/10/2025
    حادث تصادم ميكروباص
    حادث تصادم ميكروباص
    حادث تصادم ميكروباص

شهد طريق الصالحية بمحافظة الشرقية حادث تصادم ميكروباص، أسفر عن إصابة 11 مواطنًا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة المواطنين نتيجة تصادم الميكروباص، حيث تم تقديم الخدمات الطبية الطارئة لهم في المستشفى.

جرى تحرير المحضر القانوني بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

