بالصور- وفود سياحية من ألمانيا وأستراليا وفرنسا تزور المناطق الأثرية بالمنيا

كتب : مصراوي

01:31 م 02/10/2025
المنيا-جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا استقبالها أفواجاً سياحية، اليوم الخميس، من دول ألمانيا وأستراليا وفرنسا لزيارة عدد من المناطق الأثرية.

وشملت الجولة زيارة منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، وبني حسن بمركز أبو قرقاص، ويأتي ذلك في ظل تزايد الإقبال على المزارات التاريخية بالمنيا.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بتراث حضاري فريد عبر العصور التاريخية المختلفة (الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي).

وأضاف كدواني أن المنيا تحتضن نحو ثلث آثار مصر، مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر على خريطة مصر السياحية .

