بالصور- تسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية بمركز كوم أمبو أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الجهود التي يبذلها العاملون بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تستهدف خفض معدلات الأمية فى نطاق المحافظة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة وذلك من خلال تنفيذ مبادرات نوعية وشراكات مجتمعية موسعة شملت كافة المراكز والإدارات، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة الأمية المرتفعة، خاصة داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مطالباً بأهمية الاستمرار على نفس النهج للوصول إلى أكبر معدلات من الإنجاز من خلال تكثيف برامج تعليم الكبار ومحو الأمية داخل القرى المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة على الوجه الأكمل.



وقالت صفاء عفيفى مدير فرع الهيئة، إنه بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى جرى تنظيم احتفالية بمركز كوم أمبو تمثلت فى تسليم 60 شهادة للمتحررين من الأمية ضمن مبادرة "لا أمية مع تكافل وكرامة".

حضر الفعاليات مسئولى الجهات المختصة، لافتة إلى أن الحفل تضمن أيضاً إجراء 43 استكتاب وتسليم الشهادات، كما قدمت مديرية التضامن مساعدات عينية للمتحررين من الأمية تشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التعلم وتحقيق التنمية المستدامة، وتخلل الاحتفال مشاركات مميزة من بعض المتحررين عبر إلقاء الشعر والمدائح تعبيراً عن فرحتهم بهذا الإنجاز، وتم حثهم على استكمال تعليمهم فى المراحل التالية.





