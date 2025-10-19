محافظ الشرقية يوجه بحملات توعية في المدارس لحماية الطفل

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف الطفولة يعد أولوية قصوى للمحافظة، موجهاً بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لوحدات حماية الطفل لضمان توفير مناخ آمن لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني. ووجه المحافظ بتنظيم حملات توعوية موسعة في المدارس بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

من جانبها، أوضحت نائبة المحافظ أن خط نجدة الطفل (16000) متاح لتلقي البلاغات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدة حرص المحافظة على مواجهة الممارسات السلبية كالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال.

واستعرضت هبة حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إنجازات الوحدة، التي شملت تأسيس منتدى الطفل المصري وتنظيم دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمشاركة في مبادرات وطنية مثل "احميها من الختان".