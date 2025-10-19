إعلان

محافظ الشرقية يوجه بحملات توعية في المدارس لحماية الطفل

كتب : مصراوي

07:39 م 19/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محافظ الشرقية يوجه بحملات توعية في المدارس لحماية الطفل
  • عرض 3 صورة
    محافظ الشرقية يوجه بحملات توعية في المدارس لحماية الطفل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ملف الطفولة يعد أولوية قصوى للمحافظة، موجهاً بسرعة التعامل مع البلاغات الواردة لوحدات حماية الطفل لضمان توفير مناخ آمن لهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني. ووجه المحافظ بتنظيم حملات توعوية موسعة في المدارس بالتعاون مع مديرية الأوقاف والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية، بهدف تعزيز القيم الأخلاقية والتوعية بمخاطر الزواج المبكر وختان الإناث.

من جانبها، أوضحت نائبة المحافظ أن خط نجدة الطفل (16000) متاح لتلقي البلاغات الخاصة بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال، مؤكدة حرص المحافظة على مواجهة الممارسات السلبية كالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال.

واستعرضت هبة حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل، إنجازات الوحدة، التي شملت تأسيس منتدى الطفل المصري وتنظيم دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والمشاركة في مبادرات وطنية مثل "احميها من الختان".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حازم الأشموني حماية الطفل توعية الأطفال حملات توعية المدارس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

أشعر بمعاناة المواطنين.. نص كلمة السيسي في الندوة التثقيفية الـ42
عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل