إعلان

نظر أول طعن انتخابي حول قبول أوراق مرشحين بعد الموعد القانوني بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

11:07 ص 19/10/2025

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا، اليوم الأحد، في أول طعن انتخابي من أحد المرشحين حول قبول أوراق بعض المرشحين بعد الموعد القانوني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات المحدد بالساعة 2 ظهرا بيوم 15 أكتوبر الماضي.

كان أحد المرشحين على دائرة بندر ومركز قنا ويدعى صلاح الرفاعي قد تقدم بأول طعن انتخابي يطالب باستبعاد بعض المرشحين الذين جرى قبول أوراقهم بعد الساعة الثانية ظهر بيوم 15 أكتوبر الماضي، وهو الموعد القانوني لغلق تلقي طلبات الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا 6 طعون انتخابية من قبل مرشحين بدوائر قنا الانتخابية الأربعة، تضمن مطالبة بتغيير رموز انتخابية وتظلم على استبعاد و طعن على أحد المرشحين، رفض من تقدم بالترشح بعد الساعة 2 ظهرا.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح بقنا قد استقبلت اوراق 135 مرشحا عن دوائر المحافظة الأربعة جرى قبول 130 منهم مبدئيا واستبعاد 5 مرشحين لعدم استكمال أوراقهم القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري محافظة قنــا الهيئة الوطنية للانتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين