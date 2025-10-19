نظر أول طعن انتخابي حول قبول أوراق مرشحين بعد الموعد القانوني بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا، اليوم الأحد، في أول طعن انتخابي من أحد المرشحين حول قبول أوراق بعض المرشحين بعد الموعد القانوني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات المحدد بالساعة 2 ظهرا بيوم 15 أكتوبر الماضي.

كان أحد المرشحين على دائرة بندر ومركز قنا ويدعى صلاح الرفاعي قد تقدم بأول طعن انتخابي يطالب باستبعاد بعض المرشحين الذين جرى قبول أوراقهم بعد الساعة الثانية ظهر بيوم 15 أكتوبر الماضي، وهو الموعد القانوني لغلق تلقي طلبات الترشح من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

واستقبلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقنا 6 طعون انتخابية من قبل مرشحين بدوائر قنا الانتخابية الأربعة، تضمن مطالبة بتغيير رموز انتخابية وتظلم على استبعاد و طعن على أحد المرشحين، رفض من تقدم بالترشح بعد الساعة 2 ظهرا.

وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح بقنا قد استقبلت اوراق 135 مرشحا عن دوائر المحافظة الأربعة جرى قبول 130 منهم مبدئيا واستبعاد 5 مرشحين لعدم استكمال أوراقهم القانونية اللازمة.