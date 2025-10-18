النقض تؤيد إعدام ربة منزل وعشيقها قتلا زوجها بـكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أيدت محكمة النقض الدائرة (أ)، اليوم السبت، الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" بإعدام ربة منزل، وعشيقها نقاش وذلك لاتهامهما بقتل زوج ربة المنزل عمدًا مع سبق الإصرار على خلفية علاقة غير شرعية بينهما بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ.

وكانت محكمة النقض الدائرة (أ)، نظرت بجلسة اليوم 18 اكتوبر 2025 الطعن رقم 12776 لسنة 93 قضائية المقدم من المتهمين الصادر بحقهما حكم الإعدام طعنًا على الحكم.

كانت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، قضت في جلسة يوم 13 مايو 2023 بإعدام المتهمين شنقًا عما أسند إليهما بالقتل العمد لزوج المتهمة الثانية، وإحراز سلاح أبيض "سكين"، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمتهما المصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

صدر قرار المحكمة وقتذاك برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وبحضور يحي سامي حجازي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت نقاش ثلاثيني يقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بقتل زوج المتهمة الثانية على خلفية علاقة غير شرعية بينهما.

وكشف أمر إحالة كل من "علاء الدين.ع.ع.أ.ن"، 30 عامًا، نقاش، ويقيم بقرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين، و"نيرة.ج.م.ا"، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه "حسني.ا.ا.ع.ط"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا أبيض، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقائه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقته استدرجه إلى مكان ناء غير مطروق وما إن شاهده منفردًا عاجلة طعنًا بسكين حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة إحرازه سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

أما المتهمة الثانية فاشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك بأن وسوست له بقتله، وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاوم منه مزهقًا روحه.