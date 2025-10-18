بالصور.. المنوفية ترسل 50 طن دقيق لدعم أهالي غزة ومساندتهم

دينا الشربيني وأحمد السعدني بالمنيا استعدادًا لرمضان.. ما القصة؟ (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن إرسال شاحنتين محملتين بـ50 طن دقيق لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الشاحنتين جرى تجهيزهما بالتعاون مع مؤسسة المختار موافي لتنمية المجتمع بمدينة منوف، في إطار جهود المديرية لتفعيل دورها التنموي وتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع المتضررين.

وكانت إدارة منوف الاجتماعية نظمت قافلة طبية مجانية للكشف على 350 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية تتا والقرى المجاورة، بمشاركة جمعية راعي مصر والجمعية الشرعية بتتا، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في تخصص أمراض العيون (الرمد).