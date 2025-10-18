إعلان

بالصور.. المنوفية ترسل 50 طن دقيق لدعم أهالي غزة ومساندتهم

كتب : مصراوي

04:01 م 18/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المنوفية ترسل 50 طن دقيق لدعم أهالي غزة ومساندتهم (3)
  • عرض 3 صورة
    المنوفية ترسل 50 طن دقيق لدعم أهالي غزة ومساندتهم (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عن إرسال شاحنتين محملتين بـ50 طن دقيق لدعم ومساندة أهالي قطاع غزة، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن الشاحنتين جرى تجهيزهما بالتعاون مع مؤسسة المختار موافي لتنمية المجتمع بمدينة منوف، في إطار جهود المديرية لتفعيل دورها التنموي وتقديم الدعم الإنساني لأهالي القطاع المتضررين.

وكانت إدارة منوف الاجتماعية نظمت قافلة طبية مجانية للكشف على 350 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بقرية تتا والقرى المجاورة، بمشاركة جمعية راعي مصر والجمعية الشرعية بتتا، حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في تخصص أمراض العيون (الرمد).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية دعم ومساندة أهالي قطاع غزة المنوفية ترسل 50 طن دقيق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

- ايجل نوار و الأهلي .. لحظة بلحظة
- هل ترتفع أسعار فواتير الكهرباء؟.. الوزير يُجيب عبر مصراوي