هيثم الحريري يطعن على استبعاده من انتخابات النواب بالإسكندرية غدًا (صور)

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:25 م 18/10/2025
  • عرض 4 صورة
    هيثم الحريري يطعن على قرار استبعاده من الانتخابات (2)
    هيثم الحريري يطعن على قرار استبعاده من الانتخابات (3)
    هيثم الحريري يطعن على قرار استبعاده من الانتخابات (4)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تنظر الدائرة 53 بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، غدًا الأحد، الطعن المقدم من هيثم أبو العز الحريري على قرار استبعاده من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وكان هيثم الحريري، عضو مجلس النواب السابق، قد تقدم اليوم السبت بطعن ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الإسكندرية، على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وطالب الحريري في الدعوى التي حملت رقم 1310 لسنة 80 شق مستعجل، بقبول الدعوى شكلًا، ووقف القرار الصادر من المطعون ضدهما باستبعاده من الترشح على مقعد مجلس النواب عن الدائرة رقم 4 بمحافظة الإسكندرية "محرم بك"، بما يترتب على ذلك من آثار، وأخصها قبول أوراق ترشيحه وإدراجه ضمن قائمة المرشحين بهذه الدائرة، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكانت لجنة انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية قد تلقت أوراق 97 مرشحًا من المستقلين وممثلي الأحزاب المختلفة، بالإضافة إلى 4 قوائم عن قطاع غرب الدلتا الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، وهي: "القائمة الوطنية"، و"قائمة نداء مصر"، و"قائمة الجيل"، و"القائمة الشعبية".

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية انتخابات مجلس النواب هيثم الحريري الحريري يطعن على استبعاده من انتخابات النواب

