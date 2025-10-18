دينا الشربيني وأحمد السعدني بالمنيا استعدادًا لرمضان.. ما القصة؟ (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شيّع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، جثمان الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، ضحية الجريمة البشعة المعروفة إعلاميًا باسم "قضية المنشار"، في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد المطافي عقب صلاة الظهر، وسط حالة من الحزن والغضب التي خيّمت على وجوه المشيعين.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الضحية بمسجد المطافي بمدينة الإسماعيلية، قبل أن يُوارى الثرى في مقابر الأسرة.

وأُقيم العزاء في دار مناسبات الإعلام بمنطقة الكاكولا، بحضور عدد كبير من الأهالي وأقارب الضحية الذين ودّعوه بالدموع والدعاء بالقصاص العادل.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت تصريح الدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي وبيان الصفة التشريحية، كما أمرت بإيداع المتهم بقتل زميله يوسف أيمن داخل إحدى دور الرعاية لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، على أن يُعرض مجددًا عقب انتهاء المدة للنظر في تجديد أمر الإيداع.

وتعيش مدينة الإسماعيلية منذ وقوع الحادث حالة من الحداد الشعبي، بعد أن شهدت واحدة من أبشع الجرائم التي راح ضحيتها طفل لم يتجاوز الثالثة عشرة من عمره، وسط مطالبات واسعة بالقصاص العادل وتنفيذ أقصى العقوبة بحق الجاني.





