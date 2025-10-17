سكرتير مساعد بني سويف يتفقد مواقف السيارات ومحطات الوقود

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، من إيقاف سيارة أجرة خلال المرور المسائي لمتابعة المواقف، وذلك لمخالفة قائدها قرار تعريفة الركوب وتحصيل أجرة زائدة مع حمولة تفوق المقررة على خط تلا - شبين الكوم.

وجرى إبلاغ مباحث المرور، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة اللحظية لحركة المواقف ومحطات الوقود والتواجد الميداني المستمر.

وأكد المحافظ، عدم التهاون مع السائقين المخالفين بكافة خطوط السير، والتعامل بحزم لضمان تطبيق التعريفة الرسمية وحماية حقوق المواطنين.