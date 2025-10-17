الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية بالموقف الجديد بحي غرب ومحطة مصر بحي وسط، لمتابعة انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

ووجّه المحافظ بالتشديد على وضع الملصقات الخاصة بالتعريفة الجديدة على جميع السيارات بشكل واضح، مع تثبيت اللافتات الإرشادية داخل المواقف لسهولة اطلاع المواطنين عليها، مؤكدًا على عدم تجزئة التسعيرة وضرورة تحصيل الأجرة المقررة قبل التحرك من الموقف.

وشدد المحافظ على أنه سيمر بنفسه بشكل مفاجئ على عدد من المواقف خلال الأيام المقبلة، للتأكد من الالتزام الكامل بالتعريفة الجديدة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لاستغلال المواطنين أو مخالفة التسعيرة المقررة ستُقابل بإجراءات فورية وحاسمة.

وأكد أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع على مدار الساعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بالتعريفة الجديدة، لافتاً إلى أن الهدف من هذه المتابعة المستمرة هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان سير منظومة النقل بشكل منضبط وعادل في جميع أحياء المحافظة.

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، جرى ضبط إحدى السيارات المخالفة للتعريفة المقررة، خلال الجولة وجرى سحب السيارة وتوقيع غرامة على السائق تنفيذًا لتعليمات المحافظ بفرض الانضباط ومتابعة الالتزام الكامل بالقرارات التنظيمية.