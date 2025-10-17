محافظ المنيا: لن نتهاون مع أي تلاعب في تعريفة الركوب الجديدة (صور)

المنيا - جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، من داخل مركز السيطرة بديوان عام المحافظة، منظومة العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة بجميع مراكز المحافظة التسعة، عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية، وذلك للاطمئنان على مدى التزام المحطات بالتسعيرة الجديدة وضمان تطبيق تعريفة الركوب المقررة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة اللحظية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لرصد أي شكاوى ترد من المواطنين بشأن منظومة الوقود أو النقل، والتعامل الفوري معها، لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو الإضرار بمصالح المواطنين.

وأشار كدواني إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة سير العمل بالمحطات والمواقف، للتأكد من توافر الوقود وانتظام حركة النقل، مشددًا على أنه لن يُسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطنين، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ودعا المحافظ المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة الركوب، أو نقص المواد البترولية، أو أي مشكلات في تقديم الخدمات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين وضمان استقرار الخدمات.

وخصصت محافظة المنيا الأرقام التالية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة: 086-2342200 / 086-2320001