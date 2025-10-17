إعلان

محافظ المنوفية يكرم عمال النظافة بمكافآت مالية وعينية (صور)

كتب : مصراوي

03:56 م 17/10/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، بعدد من عمال منظومة النظافة بمكتبه بالديوان العام، عقب أدائه صلاة الجمعة، دعمًا لهم وتقديرًا لجهودهم في تحسين قطاع البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري بالمحافظة.

وقرر المحافظ صرف مكافآت مالية وعينية لعمال النظافة تقديرًا لعطائهم وتحفيزًا لهم على مواصلة العمل الميداني وتحسين مستوى النظافة العامة، مؤكدًا أنهم يمثلون ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، فضلًا عن دورهم في الحفاظ على المظهر العام للمحافظة.

ووجّه المحافظ بالتنسيق مع مسؤولي شركة النظافة لدراسة سبل تحسين دخول العمال بما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية.

وقدّم العمال الشكر لمحافظ المنوفية على لفتته الطيبة ودعمه الدائم، مؤكدين استمرارهم في العمل وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة.

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عمال النظافة صلاة الجمعة

