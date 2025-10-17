محافظ السويس يعتمد التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار الوقود (مستند)

السويس - حسام الدين أحمد:

اعتمد اللواء الدكتور طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الجمعة، التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الخارجية والأقاليم والتاكسي، وذلك عقب قرار لجنة تسعير المواد البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار.

وجاءت الأسعار الجديدة للخطوط الخارجية لتتراوح بين 10 و25 جنيهًا حسب المسافة، على أن تلتزم جميع وسائل النقل بهذه التعريفة الرسمية.

وعقد المحافظ اجتماعًا للجنة المعنية بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام، ومدير إدارة المرور، ومديري التموين، ولجنة الإشراف على المواقف، ومستشار المحافظ للنقل، ورؤساء الأحياء.

وشدد المحافظ على اللجنة بضرورة المتابعة المستمرة للمواقف ومحطات الوقود لضمان انتظام سير العمل والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين. كما أكد على محاسبة المخالفين لأي قرارات تتعلق بالتعريفة أو أسعار الوقود وفقًا للقانون.