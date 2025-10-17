الإسماعيلية تعلن التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلنت محافظة الإسماعيلية عن التعريفة الجديدة لخطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تحريك أسعار البنزين والسولار بدءًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.

وكلف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، بعقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات لمراجعة الأسعار الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار مسافة كل خط سير وعدد الرحلات لضمان العدالة، وتم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد التعريفة على الخطوط المشتركة.

ووجّه نائب المحافظ مدير عام المواقف بالإعلان عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف الرسمية من خلال وضع لافتات توضح خطوط السير وقيمة الأجرة، بالإضافة إلى استيكرات توضع على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس لتوضيح التعريفة الرسمية للمواطنين.

كما تم تشكيل لجان تفتيشية تضم ممثلين عن الإدارة العامة للنقل الجماعي والمواقف، والإدارة العامة للمرور، ومباحث المرور، للقيام بحملات مكثفة على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة بجميع قرى ومراكز المحافظة وكافة الطرق، لضمان انتظام العمل وتطبيق التعريفة الجديدة والالتزام بخطوط السير وعدد الركاب، مع التشديد على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وشدّد نائب المحافظ على تكثيف الرقابة على محطات الوقود للتصدي لأي محاولات احتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين بعد زيادة الأسعار، مع الالتزام بتطبيق القانون بكل حزم.

ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بزيادة تعريفة المواصلات، حيث تعمل غرفة طوارئ المحافظة على مدار 24 ساعة، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن 114 أو رسائل واتساب على الرقم 01068409837 للإبلاغ عن المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن أسعار الوقود الجديدة سارية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، ولمدة عام كحد أدنى، لتكون كالتالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.5 جنيهًا للتر

غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للتر