المنوفية - أحمد الباهي:

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم الجمعة، اجتماعًا عاجلًا لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي داخل مدن وقرى المحافظة، وذلك فور إعلان زيادة أسعار المواد البترولية.

حضر الاجتماع اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، وخالد النمر السكرتير العام المساعد، والعميد محمد عدلي مدير إدارة المرور، والمقدم هيثم النطاط مدير مباحث المرور، وعدد من قيادات الديوان العام والمواقف.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني على مدار الساعة، والتنسيق مع إدارات المرور والتموين لتكثيف الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ومنع أي زيادة غير قانونية في الأجرة.

وشدّد على ضرورة إعلان التعريفة الجديدة بشكل واضح من خلال لافتات في المواقف وملصقات على سيارات الأجرة، لضمان شفافية التعامل مع الركاب ومنع أي استغلال.

وأكد المحافظ أنه لن يتهاون مع أي مخالفات، وسيتم توقيع غرامات فورية على السائقين غير الملتزمين، مشيرًا إلى تشكيل لجان ميدانية مفاجئة لمتابعة التنفيذ في جميع أنحاء المحافظة.

يُذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية أعلنت اليوم تعديل أسعار الوقود لتصبح:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.5 جنيهًا للتر

غاز السيارات: 10 جنيهات