بنسبة 15%.. محافظ سوهاج يعتمد زيادة تعريفة الركوب للسيارات

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أصدر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، القرار رقم 726 لسنة 2025، بشأن تعديل تعريفة الركوب لسيارات الأجرة العاملة داخل المحافظة، وذلك عقب اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي الذي عُقد اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025.

وينص القرار على زيادة تعريفة الركوب للسيارات العاملة بالسولار بنسبة 15% تقريبًا، وللسيارات العاملة بالبنزين بنسبة 15% أيضًا، مع جبر الكسر إلى جنيه صحيح وفقًا للجداول الجديدة المعتمدة من اللجنة العليا.

وأكد المحافظ على التزام جميع السائقين بالإعلان عن التعريفة الجديدة في أماكن واضحة داخل السيارات وفي المواقف الرسمية، مع التشديد على عدم تحصيل أي أجرة تزيد عن المقررة، وتكثيف الخدمات المرورية على جميع المواقف والطرق لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المتعلقة بخطوط السير وعدد الركاب والتعريفة.

وكلف المحافظ إدارة المرور بالتنسيق مع اللجنة العليا للنقل الجماعي وجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة النقل داخل المحافظة وبين المحافظات الأخرى، ومواجهة أي تداعيات قد تؤثر على سير العمل بالمواقف.

وشمل القرار أيضًا تكليف مديرية التموين بمتابعة الالتزام بأسعار الخبز المقررة، مع توجيه رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للمرور الميداني المستمر لمتابعة تنفيذ القرار وإخطار غرفة العمليات بالمحافظة بأي ملاحظات أو شكاوى.

ووجه المحافظ رفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، ومتابعة تنفيذ القرار بدقة لتحقيق الانضباط واستقرار منظومة النقل الداخلي بالمحافظة.