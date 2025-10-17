إعلان

بعد زيادة الوقود.. بورسعيد تعتمد تعريفة المواصلات الجديدة (قائمة كاملة)

كتب : مصراوي

08:21 ص 17/10/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة لجميع خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالمحافظة، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار السولار والبنزين.

شملت التعريفة الجديدة داخل المحافظة رفع أجرة السرفيس إلى 5 جنيهات، ومشروع النقل الداخلي إلى 4.5 جنيه.

وجاءت أسعار الخطوط الخارجية كالتالي:

بورسعيد - المرج: 119 جنيهًا

بورسعيد - الإسكندرية: 135 جنيهًا

بورسعيد - طنطا: 107 جنيهات

بورسعيد - السويس: 100 جنيه

بورسعيد - الإسماعيلية: 54 جنيهًا

بورسعيد - دمياط: 36 جنيهًا

أما تعريفة التاكسي داخل المحافظة، فقد تم تقسيمها حسب الأحياء كالتالي:

داخل نفس الحي: 17 جنيهًا

من حي إلى حي ثانٍ أو ثالث: 22 جنيهًا

من حي إلى حي رابع: 27 جنيهًا

