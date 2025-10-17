إعلان

بعد زيادة الوقود.. حملات تموينية على 29 محطة بنزين بجنوب سيناء (صور)

كتب : مصراوي

08:04 ص 17/10/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

نفذت مديرية التموين بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، حملات تفتيشية على 29 محطة وقود بمختلف مدن المحافظة، وذلك لجرد الأرصدة والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة عقب قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

قاد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، الحملة بمدينة الطور، مؤكدًا أن لجان التفتيش بدأت عملها فجرًا لجرد المحطات ومعرفة الأرصدة الموجودة قبل تحريك الأسعار، ورصد أي كميات مخزنة لبيعها بالسعر الجديد.

وأشار عبد الغني إلى أن العمل يسير بانتظام داخل المحطات مع هدوء نسبي في حركة الإقبال عليها، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المحطات بإعلان الأسعار الجديدة والالتزام بها.

وأكد أنه تم الدفع بكميات كافية من الوقود، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية لتلقي أي شكاوى من المواطنين.

وتشمل الأسعار الجديدة رفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً، والسولار إلى 17.5 جنيهاً، مع تثبيت هذه الأسعار لمدة عام على الأقل.

أسعار الوقود الجديدة تموين جنوب سيناء زيادة أسعار البنزين محطات وقود الطور أسعار السولار الجديدة حملات تموينية

