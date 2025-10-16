إعلان

وفود 7 دول أجنبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:18 م 16/10/2025
المنيا - جمال محمد:

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، أفواجًا سياحية من سبع دول هي ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والبرتغال والنمسا وإيطاليا والدنمارك، لزيارة المعالم التاريخية التي تشتهر بها المحافظة.

وشملت جولات الوفود السياحية مناطق بني حسن وتونة الجبل وتل العمارنة، والتي تعد من أبرز المقاصد الأثرية في المحافظة التي تضم وحدها ثلث آثار مصر.

من جانبه، أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم كافة التسهيلات لدعم وتنشيط الحركة السياحية، مشيرًا إلى أن المحافظة تزخر بتراث حضاري فريد يمتد عبر العصور الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية.

