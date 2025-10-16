يتكرر يوميًا مشهد محفوف بالمخاطر لتلاميذ عزبة الصاوي التابعة لقرية إسكندرية التحرير بمحافظة أسيوط، وهم يعبرون مصرف ري عبر جذع نخيل متهالك للوصول إلى مدارسهم بقرية الهدايا، وسط مطالبات متزايدة من الأهالي بإنشاء كوبري مشاة أعلى ترعة بني غالب لحماية أبنائهم من خطر الموت.

وأكد عدد من أهالي العزبة أن أطفالهم يواجهون معاناة يومية في طريقهم إلى المدرسة، بسبب غياب أي وسيلة آمنة لعبور الترعة، مشيرين إلى أن جذع النخيل المستخدم حاليًا يمثل تهديدًا حقيقيًا لحياتهم، خاصة في ظل عدم وجود طريق بديل.

وقال أحد الأهالي: "نودّع أبناءنا كل صباح ونحن نضع أيدينا على قلوبنا خوفًا من سقوطهم في الترعة، وقد تقدمنا بعدة شكاوى إلى المحافظة لإنشاء كوبري مشاة، لكن دون استجابة حتى الآن".

وأضاف أن العزبة كانت تضم مدرسة "الفصل الواحد"، لكنها أُغلقت منذ سنوات، ويتم استخدامها حاليًا كمخزن، رغم تقدم الأهالي بطلبات إلى مجلس الوزراء والمحافظة ومديرية التربية والتعليم لإعادة تشغيلها كمدرسة ابتدائية أو روضة، لتقليل معاناة الأطفال الذين يضطرون للسير لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات وسط الزراعات للوصول إلى مدرستهم.

وأشار إلى أن الأهالي تقدموا بشكوى إلى وزارة الموارد المائية والري منذ نحو عامين بشأن إنشاء كوبري مشاة على الترعة، وكان الرد أن المشروع جارٍ إدراجه ضمن أعمال "حياة كريمة" بالتنسيق مع الوحدة المحلية، إلا أن التنفيذ لم يبدأ حتى الآن.