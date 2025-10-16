إعلان

ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر ودواجن فاسدة بالسادات والباجور -صور

كتب : مصراوي

11:23 ص 16/10/2025
المنوفية- أحمد الباهي:

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، حملات مكثفة على مدار يومين، للمرور على المحال والأسواق وأماكن تداول وبيع اللحوم والدواجن والأسماك، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بمتابعة الأسواق يوميًا والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها إدارة المجازر وسلامة الغذاء، عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الرسمية، ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمي بنطاق مدينتي السادات والباجور، حيث جرى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على النيابة العامة.

وأكد محافظ المنوفية، استمرار الجهود المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بالأسواق، ومواجهة جميع صور الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

