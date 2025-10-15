محافظ الأقصر يفتتح معرض الكتاب ويشيد بالنهضة الثقافية في المحافظة (صور)

الأقصر - محمد محروس:

شهد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، وخالد أبو الليل، رئيس الهيئة العامة للكتاب.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض الكتاب الرابع، بمشاركة 15 دار نشر و13 باكية، تلاها افتتاح النادي الثقافي والاجتماعي بالمكتبة، ثم معرض فني لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، يضم نحو 30 لوحة فنية تناولت فنون الكتابة بالتصوير، بالإضافة إلى حفل فني على المسرح الروماني بالمكتبة.

وحضر الفعاليات كل من: الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، والدكتور محمد حسان، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، والدكتور أحمد محيي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، ووكلاء الوزارات المختلفة والمثقفين.

وأكد محافظ الأقصر أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في المجال الثقافي، مشيراً إلى أنه جارٍ العمل على افتتاح فروع جديدة لمكتبة مصر العامة في جميع المراكز والمدن، لتعميم النموذج الثقافي المتميز الذي تمثله مكتبة الأقصر.

وأعرب المحافظ عن سعادته بكونه محافظاً لشعب الأقصر، الذي يقدّر قيمة العمل والاجتهاد، ووصفه بأنه شعب مثقف ووريث حضارة عريقة، مشيداً بموقع مكتبة مصر العامة المتميز المطل على طريق الكباش.

وقدّم محافظ الأقصر التهنئة للعاملين بالمكتبة بمناسبة فوزها بلقب أفضل مكتبة على مستوى الجمهورية للعام الثاني على التوالي، تقديراً لجهودهم وتميزهم في العمل الثقافي والمجتمعي.

واختتم عمارة كلمته بالتأكيد على أن الثقافة هي أساس تطور العقول وتنمية مفاهيم الشباب، داعياً الجميع إلى التكاتف من أجل الارتقاء بالعلم والثقافة، كما وجّه التحية إلى القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر، مؤكداً أن مصر ستظل بلد السلام.