مرتضى منصور عن ترامب: "كان ناقص يقول لرئيسة وزراء إيطاليا هاتي بوسة" -صور

كتب : رامي محمود

03:07 م 15/10/2025
عبر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح عن الدائرة الثامنة ومقرها مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، عن رأيه في موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيسة وزراء إيطاليا خلال قمة السلام بمدينة شرم الشيخ وتوقيع وقف إطلاق النار في غزة على طريقته الخاصة.

وقال مرتضى :"هو فيه كدة.. ترامب يقول لرئيس وزراء إيطاليا إنتي حلوة؟!!.. ده كان ناقص يعني يقولها هاتي بوسة".

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وصل في اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشح لمجلس النواب بمقر اللجنة العليا للانتخابات المنعقدة بمحكمة المنصورة الابتدائية بشارع الجيش لتقديم أوراقه.

مرتضى منصور ترامب رئيسة وزراء إيطاليا

