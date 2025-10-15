معجزة طبية في الصعيد.. إنجاز طبي غير مسبوق لعلاج الشلل الرعاش بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

نجح فريق طبي بمجمع الأقصر الطبي في إجراء أول عملية تحفيز عميق للمخ (Deep Brain Stimulation) لعلاج مرضى الشلل الرعاش، وذلك بدعم كامل من منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

تمكن الفريق الطبي من زرع جهاز كهربائي دقيق داخل المخ لمريض يبلغ من العمر 44 عامًا، كان يعاني من الشلل الرعاش منذ أكثر من ثماني سنوات، ويضطر لتناول الأدوية بشكل متكرر كل ساعتين ليتمكن من الوقوف والحركة.

وبعد إجراء العملية، أظهرت الحالة تحسنًا ملحوظًا واستقرارًا واضحًا في حركة المريض وقدرته على التحكم العصبي، ما يعكس نجاح التدخل الجراحي ودقته العالية.

قاد هذا الإنجاز الأستاذ الدكتور زياد يسري، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الدكتورة ريهام بكري، مدرس طب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأقصر، وفريق متخصص من الأطباء وطاقم التمريض.

وتعد هذه العملية نقطة تحول في مسار الخدمات الطبية المتقدمة بصعيد مصر، وتجسيدًا لرؤية منظومة التأمين الصحي الشامل في توفير أحدث التقنيات العلاجية لجميع المرضى دون استثناء، ليصبح الأمل في الشفاء والتعافي أقرب من أي وقت مضى.