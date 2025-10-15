محافظ أسيوط يوجه بإنشاء سور حماية على مصرف قناطر حواس -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في مصرف قناطر حواس أمام مدخل قرية سلام التابعة للوحدة المحلية بمنقباد، وذلك للوقوف ميدانيًا على ملابسات الواقعة ومتابعة الإجراءات المتخذة للتعامل معها.

جاء ذلك بحضور المهندس أبو العيون فرحات، مدير عام مديرية الري، والدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال جولته، شدد المحافظ على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى لدى المحافظة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة الأهالي والمارة. ووجّه بسرعة تنفيذ سور حماية على جانبي المصرف وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، بما يضمن تأمين حركة المرور والمركبات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان في التنفيذ.

كما كلف المحافظ مسؤولي الري بالبدء الفوري في إزالة المخلفات والتراكمات من المجرى المائي، ورفع كفاءة المنطقة بالكامل لضمان انسياب المياه وتحسين البيئة المحيطة.

وخلال الزيارة، استمع اللواء هشام أبو النصر إلى مطالب عدد من الأهالي، حيث تلقى مبادرة من أحد أبناء قرية بهيج بالتبرع بقطعة أرض لإقامة مدرسة أو معهد ديني يخدم أبناء المنطقة.



ووجّه المحافظ بسرعة دراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لمساهمات المجتمع المدني ودوره الفاعل في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات التعليمية وتلبية احتياجات المواطنين.

وفي ختام جولته، أكد محافظ أسيوط أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في صيانة المرافق الحيوية والخدمية، مشددًا على أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يمثل حجر الأساس في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة لأبناء المحافظة.