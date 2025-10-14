ارتفاع ضحايا حادث "تروسيكل أسيوط" إلى 6 وفيات

أسيوط - محمود عجمي:

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط "تروسيكل" في مصرف مائي بقرية منقباد في أسيوط إلى 6 تلاميذ، بعد وفاة الطفلة "جنا محمود"، اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووفقًا لمصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي، فإن الطفلة كانت ضمن خمس حالات حرجة وصلت المستشفى تعاني من توقف في عضلة القلب، وجرى وضعها على جهاز تنفس صناعي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، بينما لا يزال 5 تلاميذ آخرون يتلقون العلاج.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغًا بسقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس، حيث انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر" وإنقاذ 10 آخرين تنوعت إصاباتهم بين الاختناق وفقدان الوعي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والعام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تتواصل متابعة الحادث من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية.