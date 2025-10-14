محافظ المنيا يوجه بحل فوري لمشكلة مياه الشرب في "بيلا المستجدة"

المنيا - جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة استكمال وتوصيل وصلات مياه الشرب لمنازل أهالي قرية "بيلا المستجدة" بمركز بني مزار، وذلك خلال لقائه الميداني بعدد من المواطنين للاستماع إلى شكاواهم.

أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا فوريًا برئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لبحث آليات الإسراع في حل المشكلة وتيسير الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وخلال جولته، وجه كدواني بدراسة الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم مساعدات غذائية عاجلة لهم، كما تكفل بإجراء تحاليل طبية لإحدى الحالات المرضية على نفقته الخاصة، مراعاةً لظروفها الاجتماعية والصحية.

وأكد المحافظ أن الاستماع للمواطنين والتفاعل مع مطالبهم يمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل التنفيذي، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة التعامل الفوري مع الشكاوى الميدانية ورفع أي معوقات قد تواجه المواطنين.