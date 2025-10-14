إعلان

بالصور- محافظ الشرقية يتفقد تطوير نفق شارع الحمام وفتحه أمام المارة

كتب : ياسمين عزت

02:29 م 14/10/2025
اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق، على انتهاء أعمال رفع الكفاءة والتطوير بنفق "حسن صالح شارع الحمام" وفتحه أمام حركة المارة، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأوضح رئيس الحي أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الداخلية والخارجية بالنفق، والتي شملت تركيب صفايات مياه لتصريف مياه الأمطار.

كما تم تركيب ماتور غاطس لسحب المياه المتجمعة، دهان جدران النفق لإضفاء مظهر جمالي، وتركيب بلاط الإنترلوك بمدخل النفق ووضع لافتة جديدة تحمل طابعًا حضاريًا يليق بالمنطقة.

وأكد المحافظ أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة محافظة الشرقية لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بالشكل الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية تطوير نفق شارع الحمام الشرقية المهندس حازم الأشموني

