17 محضرًا لمخابز بلدية بالشرقية.. عدم نظافة أدوات العجين أبرز الأسباب

كثفت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، من حملاتها الرقابية على المخابز البلدية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضبط منظومة الخبز، ومراجعة أوزان الرغيف ونظافة أدوات العجين والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالأسعار المدعّمة، وذلك في إطار توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، للمهندس السيد حرز الله مدير مديرية التموين.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، توجهت لجنة مشكلة من الرقابة التموينية بمديرية التموين برئاسة أحمد إبراهيم محمد، محمد أحمد عادل قورة المفتش بالمديرية، وبرفقتهم محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وقامت اللجنة بالمرور على 10 مخابز بلدية بنطاق حي أول الزقازيق في مناطق حي الزهور، النظام، منشية أباظة و المنتزه للتأكد من مطابقة المخابز للاشتراطات التموينية وإنتاج رغيف خبز جيد من حيث الوزن والجودة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد أصحابها المخالفين وجاءت بياناتها على النحو التالي: تحرير 7 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، وتحرير محضرين تصرف في الدقيق، تحرير 2 محضر عدم إعطاء بون للمواطنين كما تم تحرير محضر لعدم وجود سجل زيارات .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخابز المخالفة لضمان إلتزام الجميع بالضوابط والاشتراطات التموينية، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.