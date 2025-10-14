عقدت مديرية العمل بمحافظة الأقصر لقاءً موسعًا مع مسؤولي غرفة شركات السياحة، لبحث سبل التعاون في تنفيذ حملات تفتيش مشتركة على المنشآت السياحية بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتكثيف جهود الرقابة على بيئة العمل وضمان تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، أن اللقاء تناول آليات التنسيق بين الجانبين من أجل متابعة تحرير عقود العمل للعاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، والتفتيش على تراخيص عمل الأجانب داخل المنشآت السياحية.

وأشار "باسل" إلى أنه تم تنفيذ حملة تفتيش ميدانية على عدد من المنشآت السياحية، شملت مراجعة عقود العاملين، والتحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومتابعة تراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا استمرار هذه الحملات لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العمال.

وأضاف أن مفتشي السلامة والصحة المهنية يواصلون تنفيذ حملات يومية على المواقع الإنشائية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة العمل، بهدف تعزيز إجراءات السلامة وحماية بيئة العمل.

وفي إطار دعم جهود التدريب من أجل التشغيل، تفقدت المديرية مركز التدريب المهني بالأقصر بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ووحدة السكان بالمحافظة، ومركز رواد النيل، لبحث سبل التعاون في تأهيل الشباب لسوق العمل وتنمية مهاراتهم.

كما شهد مقر المديرية عقد لقاء مفتوح مع المواطنين، جرى خلاله بحث 22 شكوى مقدمة، وتسليم عدد من شهادات قياس مستوى المهارة وكارنيهات مزاولة المهنة، فضلًا عن بحث 10 طلبات لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، والتنسيق مع جهات التشغيل لاستلام العمل.

وفي سياق متصل، واصلت المديرية استقبال أوراق تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية والمهنية، تنفيذًا لقرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025، استعدادًا للانتخابات النقابية للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار الحرص على تنظيم انتخابات عمالية لائقة تعزز المشاركة في عملية التنمية.