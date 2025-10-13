محافظ سوهاج يتفقد الخدمات بـ"عرابة أبو الدهب" ويوجه بتحسينها (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أجرى اللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية مفاجئة بقريتي الشباتية وعرابة أبو الدهب بمركز سوهاج، برفقة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج.



جاء ذلك في إطار حرصه المستمر على متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالقرى، والتفاعل المباشر مع الأهالي للاستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة الشباتية الابتدائية، ثم مدرسة العمرات للتعليم الأساسي بقرية عرابة أبو الدهب، حيث لاحظ سوء مستوى النظافة بهما، موجّهًا بضرورة تفعيل الدور المجتمعي لمجالس الآباء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لرفع مستوى النظافة وتوفير الدعم اللازم للمدارس.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مركز عرابة أبو الدهب المتميز لخدمات الأم والطفل، واطلع على الأقسام الطبية المختلفة، ووجّه لجنة من إدارة الحوكمة بإعداد تقرير شامل حول الأجهزة الطبية المتاحة، وتوافر الأدوية، وكفاية عدد الأطباء والعاملين بالمركز.

وخلال الجولة، تجوّل المحافظ في شوارع القرية والتقى عددًا من المواطنين الذين عرضوا مطالبهم، من بينها توفير ماكينات الصراف الآلي، وتشغيل مركز الشباب، وتحسين جودة مياه الشرب.

واستجاب المحافظ على الفور، موجهًا بتوفير ماكينات صراف آلي مناسبة لخدمة الأهالي، وتشكيل لجنة من الشباب والرياضة للمرور على مركز شباب القرية وتعيين مدير له، ووضع خطة أنشطة شبابية ورياضية منتظمة.

كما وجه بتكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتحسين جودة المياه وتحويلها إلى مياه مرشحة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة تهدف إلى الوقوف ميدانيًا على احتياجات المواطنين والعمل على تحسين جودة الحياة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.