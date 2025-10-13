إعلان

بالصور- السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات ببورسعيد وتأثر حركة الطيران

كتب : طارق الرفاعي

02:03 م 13/10/2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

تمكنت إدارة الحماية المدنية ببورسعيد، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع في مخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف في نطاق حي الزهور.

وأفادت محافظة بورسعيد في بيان رسمي، بأن غرفة عمليات مطار بورسعيد أبلغت عن تصاعد أعمدة الدخان من المنطقة المجاورة بعد عزبة أبو عوف، مما أدى إلى تأثر مؤقت لحركة الطيران بالمطار.

وبمتابعة البلاغ عبر كاميرات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تأكدت صحة الواقعة، وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق.

وأوضح البيان أن الحريق اندلع في مخزنين متقابلين للمخلفات، وتم السيطرة عليه بالكامل.

وجرى استخدام لودرات لدعم أعمال التبريد، بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ، لضمان السيطرة التامة على الحريق ومنع أي خطر محتمل.

وأكدت محافظة بورسعيد أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتابع الموقف لحظة بلحظة حتى الانتهاء الكامل من أعمال التبريد والتأكد من عدم وجود أي مخاطر.

