ماراثون للدراجات والجري فى نويبع احتفالًا بذكرى أكتوبر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم السبت، ماراثون للدراجات والجري بمدينة نويبع، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة نويبع، احتفالًا بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر، وتحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشهد الماراثون، اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس المدينة، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وقال رئيس المدينة إنه جرى إطلاق إشارة البدء لماراثون الدراجات بمشاركة عدد من شباب المدينة والفتيات، مشيرا إلى أن سباق الجري كان لمسافة 1500 متر، لثلاث مراحل عمرية، وسط أجواء من البهجة والفرحة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جرى تنظيم هذا الماراثون تتويجًا لهذه المناسبة العطرة، التي تؤكد على إصرار وتلاحم الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب والطلاب فيه يؤكد أنهم هم من يحملون الراية لحماية كل حبة رمل على أرض مصر وليست سيناء فقط.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات في كافة المناسبات الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في غرس قيم الولاء والوطنية بشكل غير مباشر، وتشجع الشباب على المشاركة بطرق إيجابية في الفعاليات الوطنية.

وأكد أن مصر في عهد الرئيس السيسي، استطاعت أن تتبوأ مكانة عالمية، من خلال تقديم نموذجًا حضاريًا يحتذى به في كافة المجالات، وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة كافة القضايا.