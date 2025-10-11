نهاية اليوم الرابع.. ارتفاع عدد مرشحي برلمان قنا إلى 85 شخصًا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة قنا إلى 85 مرشحًا، حتى نهاية اليوم الرابع لفتح باب الترشح، وفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة تلقي الطلبات بمحكمة قنا الابتدائية برئاسة المستشار إسماعيل زناتي، رئيس المحكمة.

وكان آخر المتقدمين اليوم علاء محمد عبدالرازق حسين، عن دائرة أبو تشت وفرشوط، لينضم إلى قائمة المرشحين التي تشهد تزايدًا تدريجيًا مع اقتراب غلق باب الترشح خلال الأيام المقبلة.

وتواصل لجنة تلقي طلبات الترشح عملها حتى يوم 15 أكتوبر الجاري، وسط إجراءات أمنية مكثفة وتنظيم دقيق لضمان سير العملية في أجواء من الانضباط والشفافية.